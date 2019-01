Stoffel Vandoorne teleurgesteld na crash: "Ik maakte een domme fout"

Na afloop van de Formule E-race in Chili was onze landgenoot Stoffel Vandoorne enorm teleurgesteld. Vandoorne ging in een bocht in de fout en belandde in de muur. Vandoorne eindigde daardoor voor de derde race op rij buiten de punten.

"Het was een enorm frustrerende race voor mijn," zei Vandoorne na afloop. "We waren vijfde bij de start en hadden een goede snelheid. Het was echter niet eenvoudig om de leiders van de race te volgen. Met dat in het achterhoofd hebben we nog werk te doen."

Ondanks het feit dat Vandoorne in zijn Formule E-bolide te traag was om de leiders in de race te volgen leek hij op weg om zijn eerste puntenfinish van het seizoen te halen. Na een 'full course yellow', waarbij de wagens tegen sterk gereduceerde snelheid moeten rondrijden, liep het echter mis.

"Na de safety car-fase ging ik iets te. breed in de derde bocht en belandde ik in de muur. Jammer genoeg zat mijn race erop. Ik ben boos op mezelf omdat ik deze fout maakte. Het is echt jammer aangezien ik punten had kunnen scoren."

