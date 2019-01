Pand in Den Haag ingestort: grote ravage, 2 gewonden van onder puin gehaald

Zondagmiddag stortte plots een pand in in Den Haag Foto: Lieke Jongbloed

De brandweer heeft twee gewonden van onder het puin gehaald van het ingestorte gebouw in Den Haag. Dat melden de hulpdiensten op hun Twitter-account. Het pand stortte mogelijk in als gevolg van een gasexplosie. De ravage is groot.

Het incident vond zondagmiddag plaats in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag: een pand stortte zondagnamiddag in, mogelijk als gevolg van een gasexplosie. De ravage is groot en ook de omliggende woningen zijn instabiel, de bewoners zijn geëvacueerd.

Slachtoffers onder het puin

“De grond trilde en ik zag overal rook”, zegt de 23-jarige Samir aan De Telegraaf. De man was in een café aan het werk toen hij een “doffe klap” voelde, hij zag hoe een kapper uit de straat naar buiten rende en een vrouw vanonder het puin haalde.

De brandweer heeft al twee personen van onder het puin gehaald, en waarschuwt dat er mogelijk nog meer personen in het pand aanwezig waren.