Christine Mattheeuws, voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) wijst op het feit dat de seizoenen de laatste jaren verschuiven. “Het winterweer laat steeds vaker langer op zich wachten, waardoor het pas écht koud wordt in februari.”

“De soldenperiode is wettelijk vastgelegd in januari. Nu de seizoenen wat verschuiven en we merkbaar warmer herfstweer hebben, heeft dat als gevolg dat veel modedetailhandelaren nog heel wat stock hebben ...