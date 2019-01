Wat een match! Feyenoord stuurt Ajax met zware pandoering naar huis na spektakelstuk

Het was een wedstrijd om duimen en vingers bij af te likken als neutrale voetbalfan. De Nederlandse kraker tussen en Feyenoord en Ajax werd er eentje om niet snel te vergeten. De partij ging meteen voortvarend van start, met een 1-1 tussenstand na een kwartier spelen. Op het halfuur vielen er nog eens twee doelpunten op twee minuten, eentje aan elke zijde. Feyenoord ging alsnog met een voorsprong de rust in dankzij een doelpunt van veteraan Robin van Persie. Na de pauze nam de thuisploeg de match resoluut in handen en walste het over de aartsrivaal. Van Persie, Vilhena en Ayoub zetten de zware 6-2 cijfers op het bord.

Lasse Schöne (8e) bracht Ajax nog wel vroeg op voorsprong. Feyenoord trok de wedstrijd onder aanvoering van Robin van Persie (twee doelpunten) en Jens Toornstra (één treffer, drie assists) vervolgens naar zich toe. Na goals van Toornstra (16e) en Steven Berghuis (31e) scoorde Hakim Ziyech (34e) de 2-2 voor Ajax. Daarna kwawen de bezoekers er niet meer aan te pas. Van Persie zorgde in de 42e minuut voor de 3-2 ruststand en scoorde elf minuten na de pauze zijn tweede van de avond. Tonny Vilhena (75e) en invaller Yassin Ayoub (84e) maakten de afstraffing compleet.

Ajax heeft de titelkansen nu niet meer in eigen hand. Het verzuimde vorige week met een gelijkspel tegen Heerenveen (4-4) de eerste plaats in de eredivisie over te nemen van PSV en staat na de zware nederlaag in De Kuip vijf punten achter op de koploper. Feyenoord speelt in de titelstrijd al lang geen rol meer. het is op dertien punten derde. Over een maand komt Ajax weer naar De Kuip, dan voor de halve finale in het bekertoernooi.

Foto: Photo News