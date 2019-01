Van 0-3 naar 3-3: Castagne scoort in straffe comeback van Atalanta tegen AS Roma

Op de 21e speeldag in de Italiaanse Serie A ging AS Roma, dat in de winning mood zat na drie zeges op rij, zondag op bezoek bij het Atalanta van Timothy Castagne. Diens goal bracht een heuse comeback op gang: Atalanta boog de 0-3 achterstand uiteindelijk nog om in een 3-3 gelijkspel. Zo sterk de Romeinen waren voor de pauze, zo onmondig waren ze na de rust.

Al na drie minuten opende Edin Dzeko de score. De thuisploeg leek van slag, want nogmaals Dzeko en Stephan El Shaarawy brachten de score nog voor de rust op 0-3. Toch liet Atalanta zich niet onbetuigd en kon het meermaals tegenprikken via onder meer Timothy Castagne. Op slag van rust liet Castagne de hoop weer opflakkeren met een kopbalgoal in de kleine rechthoek. AS Roma zakte als een kaartenhuisje in elkaar en bakte er niets van na de pauze. Op het uur was het geloof van Atalanta helemaal terug toen Alejandro Gomez de 2-3 staalhard tegen de netten knikte. Twintig minuten voor tijd kreeg Atalanta een penalty toegewezen, Duvan Zapata kreeg de toorn van het thuispubliek over zich heen nadat hij de elfmeter wild over trapte. Een minuutje later maakte de Colombiaan zijn misser al goed door drie verdedigers te verschalken en de gelijkmaker binnen te prikken. In de stand bracht het Atalanta een plaatsje winst op, het is voorlopig zevende.

Op de 19e speeldag in de Nederlandse Eredivisie ging Utrecht, zesde in de stand, in eigen huis de boot in tegen Willem II. Bij de thuisploeg mocht invaller Othman Boussaid een half uurtje meespelen, maar de 18-jarige Belgische middenvelder kon het tij niet keren. Een goal van Willem II op slag van rust beslechtte de wedstrijd.

In de Turkse Super Lig verdedigde Ruud Boffin op de 19e speeldag het doel van Antalyaspor op het veld van Konyaspor. Na tien minuten moest Boffin zich een eerste keer omdraaien toen een schot afweek op het been van een verdediger. Na rust ging een laag schot vanuit een scherpe hoek via de paal in doel. 2-0 was de eindstand. Antalyaspor blijft achtste in de stand.