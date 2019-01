“Moeder Maria is grootste influencer aller tijden”

De paus nodigde er de menigte van jongeren uit om Moeder Maria te volgen in haar voetstappen. “Het jonge meisje van Nazareth had toen uiteraard geen sociale media om haar boodschap uit te dragen, en ze was ook geen influencer zoals we die vandaag kennen. Maar ze is wel de vrouw geworden met de meeste invloed uit de geschiedenis”, aldus Paus Franciscus. “Met haar ja-woord werd ze de eerste influencer, de influencer van God.”

De boodschap werd later ook gepost op de officiële twitteraccount van het Pontificaat.

With her “yes”, Mary became the most influential woman in history. Without social networks, she became the first “influencer”: the “influencer” of God. #Panama2019