KMI waarschuwt voor hevige storm aan de kust: noodnummer 1722 geactiveerd

De FOD Binnenlandse Zaken heeft besloten om zondag het nummer 1722 te activeren, omdat de weersvoorspellingen bijzonder guur zijn voor de kust. Daar worden immers rukwinden van 80 tot 90 kilometer per uur verwacht. “Bel niet naar 112 voor schade bij het komende onweer en de storm, laat die lijn vrij voor mensen in levensgevaar”, klinkt het dan ook.

Het KMI ondersteunt die waarschuwing. Zondagavond en tijdens de nacht van zondag op maandag trekt een depressiekern van de Noordzee, via Nederland naar Duitsland. In de onstabiele lucht over onze streken ontwikkelen er zich dan buien. Die buien kunnen in de kuststreek tijdelijk gepaard gaan met rukwinden van 80 tot 90 of meer kilometer per uur”, legt het Koninklijk Meteorologisch Instituut uit. De situatie zou omstreeks 18 uur zondagavond kunnen beginnen en voortduren tot maandagochtend 7 uur.

Ook de gespecialiseerde website Noodweer Benelux stuurt die waarschuwing de wereld in. Zij willen bovendien benadrukken dat de combinatie met het winterse weer voor spekgladde wegen kan zorgen.

Andere delen van Vlaanderen zouden gespaard blijven van de storm, maar ook zondagnacht moeten inwoners oppassen. Temperaturen dalen immers tot -3 graden in Vlaanderen, wat lokaal voor ijs- en rijmplekken kan zorgen. Mist zorgt er bovendien voor dat de zichtbaarheid beperkt is.

Code oranje voor sneeuw

Ook in de Ardennen maakt men zich op voor een hevige zondagavond en maandagvoormiddag. “In de provincie Namen verwachten 1 tot 5 cm verse sneeuw, in Luxemburg 5 tot 10 cm verse sneeuw en in Luik 5 tot 15 cm verse sneeuw en mogelijk zelfs meer in de Hoge Venen. In die laatste regio geldt dan ook code oranje”, schrijft het KMI. Ten zuiden van Samber en Maas spreken ze boven de 200 à 300 meter buien van sneeuw die blijft liggen.

Winterweer blijft waaien

Maandag begint wisselvallig met veel bewolking en buien van regen in het westen, smeltende sneeuw in het centrum en sneeuw ten zuiden van Samber en Maas. In het westen en centrum worden dat snel regenbuien en krijgen we tussen door steeds langere perioden met droog weer en opklaringen. Op de Ardense hoogten kan er nog sneeuw vallen tot de avond. De maxima liggen tussen 0 en 6 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige en aan zee soms krachtige wind uit westnoordwest die geleidelijk in kracht afneemt en ruimt naar noordwest. Tijdens de buien kunnen de buien nog oplopen tot 65 km/h.

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag sterven de buien uit en verwachten we brede opklaringen in het westen en het centrum van het land. Ten zuiden van Samber en Maas kunnen de lage wolken hardnekkig zijn en plaatselijk het zicht beperken. Algemene nachtvorst met minima tussen -5 graden of minder boven de Ardense sneeuw en -2 graden in het westen. De matige wind krimpt van noordwest naar zuidwest en wordt nabij de Franse grens zwak.

Opnieuw sneeuw in Vlaanderen

De weerssituatie voor woensdag. Foto: KMI

Dinsdag is het meestal droog met ‘s ochtends waarschijnlijk op vele plaatsen opklaringen. In de loop van de namiddag drijven er steeds dichtere sluierwolken binnen vanuit het westen. De maxima liggen tussen -2 en +2 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen +2 en +5 graden in de andere streken. De wind waait meestal matig uit zuid tot zuidwest en krimpt later naar zuidoost. Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag bereikt een sneeuwzone, verbonden aan een lagedrukkern boven het noorden van Frankrijk, onze streken.

Woensdag trekt een lagedrukkern over Noord-Frankrijk. De sneeuwzone die eraan verbonden is, schuift ons land binnen. Het wordt dus zwaarbewolkt tot betrokken met sneeuw die zelfs in sommige lagere delen van het land kan blijven liggen. Maxima van 0 tot -3 graden in de Ardennen en van 0 tot +2 of +3 graden elders.

Na een vrij droge periode op donderdag, trekt vrijdag en volgende depressie over Frankrijk. Die kans voor verse sneeuw zorgen in de Ardennen en voor winterse neerslag in de andere streken. De maxima liggen tussen 0 en -3 graden in de Ardennen en tussen 0 en +3 of +4 graden in de andere streken.

Volgend weekend bevinden we ons in af en toe onstabiele zeelucht van polaire oorsprong. We verwachten dus wisselvallig weer met nu eens opklaringen, dan weer bewolkte perioden met sneeuwbuien in de Ardennen en winterse buien in de andere streken. Maxima rond 0 graden op de Ardense hoogten en 4 of 5 graden in Vlaanderen.