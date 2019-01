Mathieu Van der Poel wint ondanks dipje in Hoogerheide, Aerts wordt tweede en pakt eindzege voor neus van Van Aert

Mathieu van der Poel heeft de laatste Wereldbekermanche in Hoogerheide gewonnen. De Nederlander kende een moeilijk moment halfweg en moest zelfs even Toon Aers laten rijden, maar in de tweede helft van de cross hervond de Europees kampioen zijn oude vorm en soleerde naar de zege. Belgisch kampioen werd tweede vóór Wout van Aert, die een hele cross moest achtervolgen, en pakt zo in extremis de eindzege in de Wereldbeker. Enige troost voor de wereldkampioen: door de eindzege van Aerts heeft België wel recht op een achtste renner op het WK in Bogense en zo kan Van Aerts maatje Tim Merlier alsnog mee.

Wie pakt de eindzege in de Wereldbeker: Wout van Aert of Toon Aerts? Dat was de grote vraag voor de start van de laatste manche in Hoogerheide. Het verschil tussen de Belgisch kampioen en de wereldkampioen: drie punten in het voordeel van Van Aert. Het was simpel: wie eerst eindigde, pakt de eindzege. Maar er rijdt natuurlijk ook nog iemand met de naam Mathieu van der Poel mee. De Europees kampioen nam in de eerste ronde al de leiding en het was enkel Aerts die zijn wagonnetje bij de Nederlander kon aanpikken. Van Aert reed in de eerste ronde per vergissing in de materiaalpost en moest zo gedwongen van fiets wisselen en moest zo al meteen achtervolgen op zo’n tiental seconden van het kopduo.

Tot voorin Van der Poel zowaar een lastig moment kende. De weerslag van zijn stage waarvan hij donderdag terugkeerde? Het leek erop, zeker toen de Nederlander even later ook Wout van Aert op en over zich zag komen.

Van der Poel herleeft

Ondertussen was Aerts al tien seconden weggereden op Van Aert, die zijn eindwinst in de Wereldbeker in gevaar zag komen. Op de koop toe keerde niet veel later ook Van der Poel terug op de Kempenaar en moest Van Aert de 25-voudig winnaar van dit seizoen ook nog laten rijden.

En Van der Poel? Die kwam zijn dipje weer te boven en snelde in een mum van tijd weer tot in het zog van Aerts. Met twee hielden Aerts en Van der Poel nummer drie Van Aert een tijd op zo’n 18 seconden, maar die knokte terug en kon zijn achterstand toch weer reduceren tot tien seconden. Het signaal voor Van der Poel om aan de boom te schudden. Met een verstikkend tempo reed hij in de voorlaatste ronde Aerts uit het wiel richting zijn zesde overwinning in een Wereldbekermanche dit seizoen.

Troost voor Van Aert

Belgisch kampioen Aerts verloor in de slotronde nog wel een pak tijd, maar hij slaagde er wel in Wout van Aert af te houden en zo zich tot eindwinnaar van de Wereldbeker te kronen. Enige troost voor Van Aert: door de eindzege van Aerts heeft België wel recht op een achtste renner op het WK in Bogense en zo kan Van Aerts maatje Tim Merlier, die eerste reserve was, alsnog mee.