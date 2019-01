Anuna De Wever: "300 jongeren uitnodigen heeft geen nut, nodig 300 experten uit"

Volgens een schatting zouden zo'n 70 000 vandaag meelopen in de klimaatmars in Brussel. Ook milieu-activiste Anuna De Wever, die het gezicht is geworden van de betogende jongeren, was aanwezig. Ze liet weten teleurgesteld te zijn in de politieke reacties op de jongerenbetogingen: "Ze beseffen de urgentie van de zaak nog altijd niet!"

Een aantal van de jongeren die vandaag meeliepen, waren ook donderdag al aanwezig op de klimaatbetoging van de zogenaamde "spijbeljongeren". Zij willen laten zien dat ze op donderdag niet spijbelen om te spijbelen, maar dat ze het echt menen en ook op zondag hun vrije tijd willen opgeven voor het klimaat. Ook veel families sloten zich vandaag aan bij de eis om een beter klimaatbeleid.

PVDA-gezicht Peter Mertens riep dan weer op om geen tweedracht te zaaien tussen de beweging van de Gele Hesjes en de klimaatbeweging. Die eersten eisen immers onder meer lagere taksen op brandstof, terwijl de klimaatbeweging bijvoorbeeld vliegen net duurder wil maken.