Afdaling in Garmisch-Partenkirchenis prooi voor Stephanie Venier, Josef Ferstl gaat in Kitzbühel aan de haal met zege in Super G

Stephanie Venier heeft zondag op de wereldbekermanche in het Duitse Garmisch-Partenkirchen de afdaling op haar naam geschreven.

De 25-jarige Oostenrijkse zette een tijd van 1:37.46 op de tabellen. Dat volstond voor haar eerste wereldbekerzege. De Italiaanse Sofia Goggia (1:37.71) en de Duitse Kira Weidle (1:38.00) maakten het podium vol.

De Oostenrijkse Nicole Schmidhofer (364 ptn) voert de WB-stand van de discipline aan, voor haar landgenote Ramona Siebenhofer (346 ptn). Zij moesten respectievelijk met een zevende en tiende stek tevreden zijn. In de algemene WB-stand houdt de Amerikaanse Mikaela Shiffrin (1.494 ptn) de Slovaakse Petra Vlhova (898 ptn) achter zich. Shiffrin kwam in Garmisch-Partenkirchen niet in actie.

Duitser Josef Ferstl gaat in Super G met zege aan de haal

De Duitser Josef Ferstl heeft zondag op de wereldbekermanche alpijnse ski in het Oostenrijkse Kitzbühel de Super G op zijn naam geschreven.

De 30-jarige Ferstl bleef met een tijd van 1:13.07 de Fransman Johan Clarey (1:13.15) en de Italiaan Dominik Paris (1:13.17) voor. Paris won vrijdag nog de afdaling.

De Oostenrijker Vincent Kriechmayr, zondag vierde, staat in de WB-stand van de discipline aan kop met 236 punten. Zijn landgenoot Matthias Mayer (233 ptn) volgt. Het algemene WB-klassement voert Marcel Hirscher aan met 1.116 punten. De Noor Henrik Kristoffersen komt nadien met 671 punten, voor de Fransman Alexis Pinturault (652 ptn).