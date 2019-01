In Brussel vindt vanmiddag de tweede grote Klimaatmars plaats. Eindbestemming van de betoging is ditmaal het Luxemburgplein, midden in de Europese wijk. Daarmee willen de betogers druk zetten op Europa, dat volgens hen het voortouw moet nemen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Volg de klimaatmars hier live.

LEES OOK. Overvolle treinen richting Brussel voor tweede Klimaatmars