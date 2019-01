Sander Gillé (ATP D-80) en Joran Vliegen (D-81) zijn er in de Challenger in Punta del Esta net niet in geslaagd om hun eerste titel van 2019 te veroveren. De Limburgers, goed op dreef in Uruguay, moesten in de finale nipt de duimen leggen voor Guido Andreozzi (ATP D-117) en Guillermo Duran (ATP D-99): 2-6, 7-6 (8/6), 8-10. Gillé en Vliegen reizen nu door naar het Braziliaanse Uberlândia, waar ze vrijdag en zaterdag met België in de Davis Cup spelen.