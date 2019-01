Ook in India valt jongetje meters diep in put

Het verhaal van de 2 jarige Julen die in Spanje in een put viel is inmiddels bekend, de jongen werd na 12 dagen graven dood teruggevonden. Deze jongen in India had meer geluk, hij viel ook in een put, maar werd gered. Tej Pratab Singh was aan het spelen in de buurt van de put en viel uiteindelijk zo'n 20 meter diep in het smalle gat. Reddingswerkers waren erg snel ter plaatse en groeven een grote put naast het gat waarin de jongen was gevallen. Op de beelden is te zien hoe mensen, vermoedelijk zijn ouders, de jongen moed inspreken in de put. Uiteindelijk werd hij bevrijd. Naar verluidt had de jongen geen schrammetje en zou hij het goed stellen. De politie onderzoekt de zaak want de boorput zou zonder vergunning zijn gegraven.