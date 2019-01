Lucinda Brand pakt de zege in Hoogerheide, Marianne Vos eindwinnaar van de Wereldbeker

Lucinda Brand heeft een geslaagde test achter de rug met het oog op het WK. De Nederlandse kampioene reed in Hoogerheide overtuigend naar de zege. Negen seconden achter haar pakte de 40-jarige Amerikaanse Katie Compton knap de tweede plaats. De derde stek was voor Marianne Vos, die wel de eindzege pakt in de Werleldbeker.

Sanne Cant, die testte met een snelle start, deed lang mee voor de eerste plek, maar uiteindelijk viel ze terug en zag ze nog de Amerikaanse Katie Compton en de Nederlandse Marianne Vos nog voorbij kopmen. De wereldkampioene eindigde vierde. Door een mindere non-prestatie van Europees kampioene Annemarie Worst wordt ze daarmee in de eindstand van de Wereldbeker tweede. Marianne Vos was al voor de start zeker van haar eerste eindwinst.