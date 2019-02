Meerdere prints in één outfit combineren? Yes please! Van een luipaardprint met streepjes tot grote en kleine polkadots, zo combineer je prints met elkaar.

Kies voor een subtiele print

Kleine stapjes zetten in het mixen van prints? Kies voor subtiele of minimalistische prints. Een simpele ruit, streep of bloemenprint leent zich perfect tot het combineren met andere prints. Hoe rustiger en kleiner de print, hoe makkelijker te combineren.

Zorg voor een duidelijk verschil in grootte

Fashionista’s weten het al langer: wanneer je dezelfde print in een verschillende grootte combineert, bega je nooit een modeflater. Een dunne en een dikke streep of kleine en grote polkadots, hoe groter het contrast, des te stijlvoller.

Contrasterende prints

Dé print die met letterlijk alle (ja, echt alle) andere prints te combineren valt? Luipaardprint! Zowel met een klassieke krijtstreep of kleine polkadot blijft deze print een topper in elke combinatie. Tip: blijf in hetzelfde kleurenpalet als je verschillende drukke prints met elkaar wil combineren.