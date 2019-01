Is dit waarom is Niels Destadsbader zo populair is?

Zo’n 16.000 Ketnetters lieten het Sportpaleis verschillende keren op zijn fundamenten daveren, voor de uitreiking van de Gouden K's. Laura Tesoro en de acteurs van Nachtwacht vielen elk twee keer in de prijzen en ook De Buurtpolitie mocht een beeldje mee naar huis nemen. Niels Destadsbader won dan weer 'Muziekster van 2018'. Alweer een trofee erbij in zijn al rijkgevulde prijzenkast. Hoewel, helemaal compleet is die niet meer. Niels verklapte dat hij al eens een beeldje weggeeft: zo staat een award in zijn stamcafé en ook in het rusthuis 'bij de bomma' prijkt een beeldje. Een mooi gebaar waarmee hij weer bewijst waarom hij momenteel een van Vlaanderens lievelingen is. En verklapte Laura Tesoro een geheimpje? De 'Tv-ster' én ‘Coole chick’ van 2018, verklapte in de coulissen wat meer over haar tv-plannen in 2019.