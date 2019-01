Uur voor tweede Klimaatmars al 10.000 betogers in Brussel, treinen naar hoofdstad zitten overvol

In Brussel vindt vanmiddag de tweede grote Klimaatmars plaats. Eindbestemming van de betoging is ditmaal het Luxemburgplein, midden in de Europese wijk. Daarmee willen de betogers druk zetten op Europa, dat volgens hen het voortouw moet nemen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Omstreeks 13 uur tekenden al 10.000 betogers present aan het Brusselse Noordstation, de politie verwacht vandaag 30.000 deelnemers.

Dat het klimaat een hot topic is, bleek al bij de vorige grote klimaatmars op 2 december: toen daagden 65.000 betogers op in Brussel, veel meer dan de organisatoren zelf verwacht hadden. En bij de wekelijkse betogingen van de zogenaamde “klimaatspijbelaars”, stroomden 35.000 leerlingen en studenten naar de hoofdstad.

Het is niet duidelijk hoeveel betogers vandaag zullen opdagen: de politie verwacht naar verluidt zo’n 30.000 deelnemers, het aantal mensen dat zich online inschreef. Maar de organisatoren hopen stiekem toch op een nieuw record. Aan de vorige mars ging weliswaar meer voorbereiding en mobilisatie vooraf, onder meer via flyers en via verschillende jeugdbewegingen. Maar ook voor komende zondag hebben KSA en Chiro opgeroepen mee te betogen. “We hopen dan ook dat alle aandacht van de afgelopen dagen voor meer volk zorgt”, zegt mede-organisatrice Karen Naessens. De NMBS en de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB anticipeerden alvast door extra treinen en bussen in te leggen.

Er loopt ook een ­delegatie scholieren mee, onder wie Anuna De Wever en Kyra Gantois, boegbeelden van Youth For Climate. Er is ook steun van Students for Climate, een organisatie van hogeschool- en universiteitsstudenten die zich donderdag officieel voorstelde.

De massa verzamelde om 13 uur aan het Noordstation: op dat moment tekenden al 10.000 betogers present. Om 14 uur zet de mars zich in gang, het einddoel is het Luxemburgplein dat om 15u bereikt moet worden.

Druk op Europa

Deze tweede mars volgt niet hetzelfde parcours als de eerste Klimaatmars in december. Toen was het Jubelpark het eindstation, ditmaal trekken de betogers naar de Europese wijk richting het Luxemburgplein. De bedoeling is om zo druk te zetten op de Europese Unie, want de betogers willen dat ons continent een voortrekkersrol speelt in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Dat is nodig omdat er van het Amerika van Trump en diens acolieten als bijvoorbeeld de Braziliaanse president Bolsonaro weinig heil te verwachten valt.

Leopold II-tunnel afgesloten richting centrum

In Brussel is de Leopold II-tunnel richting centrum zondagmiddag afgesloten naar aanleiding van de klimaatmars. Dat meldt de politie Brussel Hoofdstad Elsene op Twitter.

Betogers krijgen de raad zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. De NMBS zegt blij te zijn dat ze extra capaciteit heeft ingezet. “We zien dat de treinen inderdaad goed vol zitten”, zegt woordvoerder Bart Crols.

Op sociale media circuleren berichten en foto’s over overvolle treinen, en mensen die treinen moeten laten gaan, omdat ze vol zitten. “Zot veel volk. In Mechelen raken we niet op de trein. Al drie volle treinen moeten laten passeren”, tweet Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo.

Ook Kim De Witte (PVDA) getuigt op Twitter over de overvolle treinen.

Amai! De trein zit al vol in Genk. Er gaat volk zijn in Brussel, veel volk. #Klimaatmars #27januari pic.twitter.com/Uc9LP84jfY — Kim De Witte (@DeWitteKim) 27 januari 2019

De NMBS heeft 10 bijkomende treinen ingezet tussen de hoofdstad en verschillende steden in het land. Zesendertig treinen worden uitgebreid, zodat er 50.000 mensen kunnen vervoerd worden tussen 12 en 14 uur. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het gewone aanbod op zondag.

