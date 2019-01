Houthalen-Helchteren -

Zo’n tien mensen hebben zondagvoormiddag de koude getrotseerd en in het ijskoude water van De Plas in Kelchterhoef gedoken. Op sommige plekken lag nog een ijslaag van één centimeter. De duik ging gepaard met de nieuwjaarsdrink van het kartel sp.a-Groen-Plus. Ook burgemeester Yzermans - in matrozenpak - ging even de plas in. Het water was vier graden en op het ogenblik van de duik regende het pijpenstelen. Maar dat kon de gelegenheidsijsberen niet meteen deren.