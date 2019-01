Eli Iserbyt zet WB-cross in Hoogerheide naar zijn hand, eindwinnaar Tom Pidcock stond niet aan de start

Na Witse Meeussen bij de junioren was ook bij de beloften een landgenoot de sterkste. Eli Iserbyt zette de slotmanche van de Wereldbeker in Hoogerheide naar zijn hand. De Fransman Antoine Benoist werd tweede, de Brit Ben Turner derde. Dat andere supertalent bij de beloften, Tom Pidcock, stond niet aan de start. Hij was vooraf al zeker van de eindzege in de Wereldbeker.

In de eerste ronde keken de renners nog de kat uit de boom, terwijl de regen met bakken uit de lucht viel. Een omvangrijke kopgroep passeerde de finish na één ronde, pas in de tweede ronde nam Iserbyt het initiatief.

Iserbyt, terug van stage in Spanje, trok een paar keer fel van leer en keek niet om. De Italiaan Dorigoni bood de meeste tegenstand, maar door een val schakelde hij zichzelf uit. In tegenstelling tot vorige week in Pontchâteau kende de wereldkampioen geen pech en stoomde hij door naar de zege. Hij vatte de slotronde aan met een halve minuut bonus en haalde het met gemak voor de Fransman Antoine Benoist en de Brit Ben Turner.

Het is Iserbyts derde zege in de wereldbeker na winst in Bern en Heusden-Zolder. Pidcock is eindwinnaar met 240 punten, 15 meer dan Iserbyt. Benoist is derde met 195 punten.

Door die zege wipt Iserbyt naar de tweede plaats in het eindklassement, na winnaar Thomas Pidcock. De Brit was voor de slotmanche al zeker van de eindwinst en startte niet. “Ik denk dat ik met deze zege met een gerust gemoed naar het WK kan afreizen”, reageerde Iserbyt. “Het is een bevestiging van mijn mooie vierde plaats op het BK bij de profs. Gemakkelijk was het hier nochtans niet. Ik kwam aanvankelijk moeilijk in mijn ritme door de kou waardoor ik in de eerste ronden meer bezig was met me op te warmen dan wel aan de wedstrijd zelf. Gelukkig kwam ik er daarna wat door en dat was ook nodig want door de aanhoudende regen werd het parcours alsmaar zwaarder. Ik hoop dat we volgende week met een vergelijkbaar parcours te maken krijgen want zoiets ligt me wel. Ik ben er van overtuigd dat ik deze conditie zeker nog een week kan doortrekken en laat het dus maar uitdraaien op een mooi duel van man tegen man met Pidcock. Hij koos er voor om zaterdag in Zonnebeke te starten maar ik vond de wedstrijd van vandaag toch iets belangrijker. Nu, ieder zijn keuze maar ik ben alvast tevreden op de manier waarop ik het heb aangepakt.”