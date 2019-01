Britse prins Philip biedt na tien dagen (eindelijk) excuses aan vrouw die gewond raakte bij ongeval

Prins Philip, de echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth II, zegt in een brief “enorm veel spijt” te hebben van het ongeval dat hij tien dagen geleden veroorzaakte. Dat doet hij 10 dagen, nadat hij geen voorrang gaf met zijn Land rover en een vrouw gewond raakte.

De 97-jarige prins Philip had op 17 januari een auto-ongeluk nabij het landgoed Sandringham van de Britse Queen. Hij reed met zijn Land Rover plotseling een hoofdweg op en gaf daarbij geen voorrang aan de Kia waarin de Britse Emma Fairweather zat. In de wagen zat ook nog een vriendin met haar baby. Na de aanrijding belandden de twee auto’s in de berm. Prins Philip en de baby bleven ongedeerd. De vriendin, die aan het stuur zat, raakte lichtgewond aan de knie en Fairweather brak haar pols.

Eindelijk excuses

De krant Sunday Mirror publiceerde zondag de brief die Philip schreef aan Fairweather. Die deed vorige week in de krant nog haar beklag over het feit dat ze nog altijd geen excuses had gekregen van de prins.

“Ik zou graag willen dat je weet hoeveel spijt ik heb voor mijn aandeel in het ongeluk”, aldus prins Philip, die zei dat hij de auto niet zag aankomen door de laaghangende zon. “Ik was wat van streek na het ongeval, maar was heel opgelucht dat niemand van jullie ernstig gewond was. Toen er zich een menigte begon te vormen, raadde een lokale politieagent me aan om terug te keren naar Sandringham House”, aldus Philip, die haar een spoedig herstel wenste.

Emma Fairweather was naar eigen zeggen “in haar nopjes” door de brief. “Veel mensen zeiden dat het onrealistisch was dat ik die menselijke vriendelijkheid wilde van prins Philip, wat is wat ik in deze brief zag”, reageerde ze tegenover de Sunday Mirror.