Indrukwekkende Novak Djokovic overklast Rafael Nadal en wint voor de zevende keer de Australian Open

Novak Djokovic heeft 2019 ingezet met de eindzege op de Australian Open. De Servische nummer 1 op de ATP-ranking kende in de finale geen enkel probleem met de Spanjaard Rafael Nadal. Djokovic won zijn zevende Australian Open en vijftiende Grand Slam in totaal na drie sets: 6-3, 6-2 en 6-3.

Het was een droomfinale in Melbourne. Het nummer 1 van de wereld tegen het nummer 2, een zesvoudig winnaar tegen de winnaar van 2009. Er kondigde zich een spannende strijd aan, maar dat werd het nooit. Djokovic ging als een bezetene tekeer, Nadal kon niet aanklampen. De Serviër liep in geen tijd uit tot 3-0 en verloor zelfs amper punten op zijn eigen opslag, laat staan dat Nadal in de buurt kwam en van een break. Nadal rechtte nadien zijn rug op de eigen opslag, maar de eerste set ging met 6-3 naar Djokovic.

In de tweede set leek Nadal aanvankelijk wel zijn wagonnetje te kunnen aanpikken bij zijn opponent, maar bij 2-2 schakelde Djokovic weer een versnelling hoger. Nadal toonde slechts vlagen van zijn kunnen, maar had doorgaans geen verhaal tegen een ontketende Djokovic. De Serviër stoomde door naar 6-2 winst in de tweede set.

Ook in de derde set maakte het nummer 1 van de wereld snel het verschil. Bij 1-1 brak hij al door de opslag van de Spanjaard, meer had Djokovic niet nodig. Hij bleef oppermachtig op zijn eigen service en speelde de partij zonder al te veel moeite uit: 6-3 in de laatste set. Voor Djokovic is het al zijn zevende overwinning op de Australian Open, Nadal blijft voorlopig steken op één.