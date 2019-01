‘Favoriete biljet van criminelen’ wordt niet meer gedrukt

Zondag is het over en uit voor het biljet van 500 euro. De Nationale Bank van België en de meeste ­andere centrale banken in de euro­zone stoppen dan met het drukken van het biljet.

Het biljet van 500 euro was té populair bij belastingfraudeurs, witwassers en financiers van terrorisme. “Er kunnen immers grote hoeveelheden geld discreet mee worden vervoerd”, zegt Isabelle Marchand van Febelfin. “Zo heeft Europol becijferd dat 1 miljoen euro in biljetten van 500 euro 2,2 kilogram weegt, tegenover 22 kilogram in briefjes van 50 euro.”

Een studie van de universiteit van Harvard omschreef het briefje van 500 euro zelfs als “het uit­verkoren betaalmiddel van criminele organisaties.

Wees gerust: de afschaffing van het bankbiljet betekent niet dat het ook meteen van de markt wordt gehaald. “De biljetten die nu in omloop zijn, blijven een wettelijk betaalmiddel. Ze behouden hun waarde en kunnen ook voor onbeperkte duur worden omgewisseld bij de nationale centrale banken in de euro­zone”, zegt Marc Vanvooren van de Nationale Bank. Onderzoek van de Europese Centrale Bank wees trouwens uit dat bijna één op twee Europeanen toch nooit een biljet van 500 euro in handen heeft gehad.