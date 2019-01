Thibau Nys naar ziekenhuis na stevige smak, Witse Meeussen slaat dubbelslag in Hoogerheide

België boven bij de junioren in Hoogerheide. De zege in de slotmanche van de Wereldbeker ging naar Witse Meeussen, die ook eindwinnaar is. De Spanjaard Carlos Canal Blanco werd tweede, Lennert Belmans legde beslag op de derde plaats. Thibau Nys moest opgeven na een val, maar werd wel tweede in de eindstand. Hij had last aan de elleboog en het borstbeen en is op weg naar het ziekenhuis in Herentals om foto’s te laten maken.

De Spaanse kampioen Canal Blanco kende de beste start, maar Europees kampioen Pim Ronhaar overvleugelde hem snel. De Nederlander raakte echter niet helemaal weg van de tegenstand en werd bijgebeend door Meeussen. De leider in de Wereldbeker toonde geen genade en ging er snel alleen vandoor. Zijn zege kwam niet meer in gevaar, Meeussen sloeg een mooie dubbelslag.

Achter onze landgenoot legde Canal Blanco nog beslag op de tweede plaats, de derde podiumstel was voor Belmans. Voor Thibau Nys werd het een cross om snel te vergeten, hij viel van de trappen en gaf op. Hij had last van de elleboog en het borstbeen (hij viel op zijn stuur, nvdr.), maar de pijn nam wel af toen hij zich in de EHBO-tent bevond. Samen met zijn moeder trok hij naar het ziekenhuis in Herentals om foto’s te laten maken. Het is nog even wachten op het definitieve verdict, maar ze hebben er goede hoop op dat de schade meevalt. Nys werd tweede in de eindstand van de Wereldbeker, maar zakte door zijn val niet af naar de podiumceremonie.

LEES OOK (N+). Koersvrouw Isabelle Nijs wordt koersmama: “Ik wil mijn schoondochter behoeden voor wat ik heb gedaan”

Foto: BELGA