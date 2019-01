Sprookjesachtige ijsgrotten eindelijk open voor publiek

In China zijn prachtige ijsgrotten opengesteld voor het publiek. Maar daar namen de Chinezen wel hun tijd voor. Liefst 16 jaar lang werd eerst allerlei wetenschappelijk onderzoek gedaan in de grotten, die gelegen zijn in het Yunqiu gebergte. Het totaal van 14 ijsgrotten is de grootste groep ijsgrotten die ooit in China is ontdekt. Ze liggen in een gebied van wel 35 km² groot. Vermoed wordt dat er nog meer ijsgrotten te vinden zijn in het bergachtige gebied. De ijsgrotten en kristallen zijn prachtig, en met wat kleurspots erbij, is de aanblik nog feeërieker.