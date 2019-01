Zoveel geld zou prinses Diana gekregen hebben na haar echtscheiding met prins Charles

Prinses Diana verloor door haar scheiding het geloof in een sprookjeshuwelijk, maar ze zou wel een astronomisch bedrag gekregen hebben na de juridische afhandeling. Dat schrijven verschillende Britse media, die in hun historische archieven zijn gedoken. Met een enorme afkoopsom en een stevige maandelijkse salaris erbij moest Lady Di financieel niets vrezen.

Foto: AP

Ze hadden twee zonen samen (William in 1982 en Harry in 1984), maar toch vroegen kroonprins Charles en zijn echtgenote prinses Diana de echtscheiding aan in 1992. Elf jaar na de start van hun beloftevolle huwelijk was de liefde op, de intriges waren te groot, de affaires te jaloersmakend.

Maar net zoals eender ander koppel moesten ook zij een juridische weg afleggen om hun huwelijk te kunnen beëindigen. Het enige verschil was dat de inzet bij hen enorm veel hoger lag. Want Charles was per slot van rekening de kroonprins van één van de machtigste landen van de wereld.

Enorm bedrag, maar vernedering

Het duurde vier jaar voor het koppel tot een akkoord kwamen. Die overeenkomst was absoluut niet alleen maar positief voor de prinses. Volgens bronnen binnen het Britse koningshuis had Queen Elizabeth II het geen probleem gevonden als Diana haar titel van “Royal Highness” zou hebben behouden, maar dat wou Charles absoluut niet. Zonder die naam zou Diana immers volgens de etiquette moeten buigen voor elk lid van de koninklijke familie, eigenlijk zelfs voor haar zonen William en Harry.

Maar wat Lady Di wél kreeg, was een enorme som op haar bankrekening. Zij kreeg maar liefst 20 miljoen euro toegestopt, zo schrijven verschillende bronnen op basis van hun archieven. Daarnaast zou ze nog eens 525.000 euro aan salaris gekregen hebben. Een peulenschil voor het Britse koningshuis maar een bijzonder bedrag voor de geliefde prinses.

Ze mocht zichzelf wel “prinses van Wales” blijven noemen. Bovendien was ze zo’n gewaardeerd lid van de familie geworden dat ze appartementen acht en negen voor zichzelf kreeg in Kensington Palace en nog steeds werd uitgenodigd op koninklijke evenementen. Totdat ze op 31 augustus 1997 overleed in een auto-ongeluk.