Dit zijn de grote winnaars van het ‘Gala van de gouden K’s’

Lauro Tesoro en Nachtwacht werden gisteravond de grote winnaars van het ‘Gala van de gouden K’s’, de show waarin de Vlaamse kinderen al voor de zesde keer prijzen uitreikten aan figuren uit de media, showbizz en sport. Het gala vond voor het eerst plaats in een uitverkocht Sportpaleis in Antwerpen.

Zo’n 16.000 Ketnetters lieten het Sportpaleis verschillende keren op zijn fundamenten daveren, maar de vetste applauzen waren voor Laura Tesoro en de acteurs van Nachtwacht, die elk twee keer in de prijzen vielen.

Tesoro werd al voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot Tv-ster van het jaar. Niels Destadsbader won die prijs niet, maar dat was slechts uitstel. Hij kreeg later de prijs van ‘Muziekster van 2018’. Tesoro kreeg haar award uit handen van bondscoach Roberto Martinez en actrice Frances Lefebure, maar daar hield het feestje niet op. De zangeres en presentatrice werd door het Ketnet-publiek ook nog eens uitgeroepen tot ‘Coole chick’ van 2018.

Niels Destadsbader kreeg de prijs voor ‘Muziekster van 2018’. Foto: BELGA

De enigen die het succes van Laura Tesoro konden evenaren waren de acteurs van Nachtwacht, die eveneens twee Gouden K’s in de wacht sleepten. De Ketnet-fantasyreeks werd uitgeroepen tot beste reeks van 2018 en de bioscoopproductie Nachtwacht: de poort der zielen mag zich de beste film van 2018 noemen.

De cast van ‘Nachtwacht’ mocht zowel Gouden K’s voor ‘beste reeks’ als voor ‘beste film’ in ontvangst nemen. Foto: BELGA

Celine Verbeeck, Louis Thyssen en Giovanni Kemper kregen hun filmprijs aangeboden door Ketnet-figuur De Nachtraaf en dat was niet de enige opvallende persoonlijkheid die naar Antwerpen was afgezakt voor de prijzenslag. Onder anderen Tom Waes, Guga Baúl, Regi, Leah Thijs, K3, Dieter Coppens, de cast van #LikeMe en zelfs kersverse Miss België Elena Castro Suarez kwamen awards uitdelen. Een award uitreiken bleek overigens niet geheel zonder risico, zo ondervond Siska Schoeters. Zij werd haar jurk letterlijk van het lijf gerukt door Ramón Iglesias.

Campus 12 werd uitgeroepen tot band van het jaar. Foto: BELGA

Skibidi

Ondertussen denderde de prijzentrein door met Campus 12 (Band van het jaar), Nina Rey (beste Ketnet-actrice) en Helden, dat Ketnet-programma van 2018 werd. Heldin Maureen Vanherberghen mocht zich bovendien Ketnet-ster van het jaar noemen.

De presentatoren van Helden, dat Ketnet-programma van 2018 werd. Foto: BELGA

Evenzeer helden, maar dan in de sport, bleken turnster Nina Derwael en Eden Hazard. De Ketnetkijkers kozen Nina’s Gouden Medaille op het WK Gymnastiek tot sportmoment van het jaar, terwijl Rode Duivel Hazard zich voortaan de ‘Grave gast van 2018’ mag noemen.

Nina Derwael leverde volgens de Ketnetkijkers het sportmoment van het jaar. Foto: BELGA

Het Gala van de gouden K’s bestond uiteraard niet alleen uit het prikken van ballonnen waarin de award-winnaars verscholen zaten. Er klommen ook flink wat artiesten op het podium. De Ketnet-wrappers trapten het gala af, in complete bezetting nog wel. Na maanden van ziekte maakte Charlotte Leysen haar live comeback. Maar dé sensatie van de avond kwam uiteindelijk uit Rusland. De band Little Big zette het Sportpaleis met hun Skibidi-dansmoves op zijn kop. Geen wonder dat Little Big werd verkozen tot de hype van het jaar.

DE GOUDEN K’S OP EEN RIJ

• Ketnet-serie van het jaar

Nachtwacht

• TV-ster van het jaar

Laura Tesoro

• Ketnet-ster van het jaar

Maureen Vanherberghen

• Band van het jaar

Campus 12

• Grave gast van het jaar

Eden Hazard

• Ketnet-acteur of actrice van het jaar

Nina Rey

• Coole Chick van het jaar

Laura Tesoro

• Film van het jaar

Nachtwacht: De poort der zielen

• Sportmoment van het jaar

Nina Derwael

• Internetvedette van het jaar

Dylan Haegens

• Familieprogramma van het jaar

De Buurtpolitie

• Song van het jaar

Regi

• Hype van het jaar

Skibidi - Little Big

• Muziekster van het jaar

Niels De Stadsbader

• Ketnet-programma van het jaar

Heldenland

• Game van het jaar

Just Dance 2019

• Ketnet-tekenfilm van het jaar

Friend van Heartlake City

Het Gala van de gouden K’s wordt zondagochtend uitgezonden op Ketnet omstreeks 8 uur. Het gala is ook te bekijken met Vlaamse gebarentaal op woensdag 30 januari omstreeks 13.30 uur of via Ketnet.be en in de Ketnet-app.