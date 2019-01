Fransen Mahut en Herbert winnen nu ook dubbeltoernooi op de Australian Open

Nicolas Mahut en Pierre-Hugues Herbert hebben zondag het dubbelspel van de Australian Open op hun naam geschreven. Het Franse duo, dat nu in elk van de grandslams zegevierde, klopte in Melbourne in de finale de Fin Henri Kontinen en de Australiër John Peers in twee sets: 6-4 en 7-6 (7/1). De partij duurde 1 uur en 40 minuten.