Elia Viviani is sneller dan Caleb Ewan en pakt de bloemen in Cadel Evans Great Ocean Road Race

Elia Viviani heeft in Australië zijn tweede zege van het nog prille seizoen geboekt. De Italiaanse spurtbom van Deceuninck-Quick Step was de beste in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. In de straten van Geelong was hij sneller dan Caleb Ewan (Lotto-Soudal) en Daryl Impey (Mitchelton-Scott).

Onze landgenoot Laurens De Vreese was één van de vluchters van de dag. De renner van Astana kreeg Nathan Elliot en Carter Turnbull, beiden in het shirt van gelegenheidsteam Korda Mentha Real Estate Australia. De Vreese bleef op 30 kilometer van de meet als enige over, maar zag in de achtergrond ploegmaat Davide Ballerini opdoemen. Ballerini probeerde het uiteindelijk solo, maar werd in de slotfase ingerekend. Een uitgedund peloton zou ondanks enkele late uitvallen sprinten om de zege, daarin was Viviani de snelste. Ewan en Impey vervolledigden het podium, Jens Debusschere werd vijfde.

Viviani volgt op de erelijst van de World Tour-wedstrijd de Australiër Jay McCarthy op. De Italiaan moest vorige editie genoegen nemen met het zilver. “Mijn doel was om beter te doen dan die tweede stek”, reageerde de winnaar. “Ik volgde mijn plan nauw op. Toen anderen me eraf wilden rijden speelden we het slim en kwamen we iedere keer terug, dankzij het beste team ter wereld. Mijn maats werkten onvermoeibaar en plaatsten me in ideale positie.”

The fight to the line! @eliaviviani and @CalebEwan pushed it right to the end. What a day. What a finish. #CadelRoadRace pic.twitter.com/FdC2XamOIr — Cadel Road Race (@CadelRoadRace) 27 januari 2019

Boom ! What a way to end this Australia adventure with the boys @deceuninck_qst , amazing team effort, thanks #cadelevansgreatoceanroadrace

@therussellellis pic.twitter.com/4oBeqan0xO — ELIA VIVIANI (@eliaviviani) 27 januari 2019

- Uitslag -

1. Elia Viviani

2. Caleb Ewan

3. Daryl Impey

4. Ryan Gibbons

5. Jens Debusschere