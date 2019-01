Radio VRW leeft dankzij Golden Memories

Wellen - Radio VRW, één van de langst levende lokale radio's van Limburg, maakt zich op voor de 27ste editie van The Golden Memories. De radio bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en blijft on air dankzij een aantal jaarlijks terugkerende evenementen.

Eén van de belangrijkste evenementen zijn The Golden Memories. Dat is een evenement dat 27 jaar geleden ontstaan is uit het populaire radioprogramma het Vetkuivensyndroom. Het concept is eenvoudig: luisteren naar en dansen op muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het gebeuren heeft dit jaar plaats op zaterdag 2 februari, opnieuw is gekozen voor zaal De Meersche in Wellen.

De belangstelling is groot. Oldies Band The Romantics begint, top-DJ John Jones speelt daarna ten dans.

Radio VRW is bezig aan zijn tweede adem. Dankzij de twee frequenties (104.9 en 106.3) die ze kregen van mediaminister Sven Gats, zijn ze uitgegroeid tot de belangrijkste radio in Zuid-Limburg. Uitzonderlijk is dat - net zoals bij de start van de lokale radio's nu ruim 30 jaar geleden - bij VRW niemand wordt betaald. Allemaal vrijwilligers dus, ze draaien muziek afgewisseld met lokale informatie. Een lokale radio pur sang: wat een geluk dat dit nog bestaat. Info Golden Memories: www.radiovrw.be