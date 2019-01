Canadese premier ontslaat ambassadeur in China na uitspraken over dochter Huawei-topman

De Canadese premier Justin Trudeau heeft het ontslag gevraagd van de Canadese ambassadeur in China. Aanleiding waren uitspraken van de man, waarin hij suggereerde dat de Meng Wanzhou, de dochter van Huawei-stichter Ren Zhengfei die in Canada op de cel zit op basis van een Amerikaans arrestatiebevel, een goede kans maakt bij het aanvechten van haar uitlevering aan de VS.

“Gisterenavond heb ik om het ontslag van John McCallum als Canadese ambassadeur in China gevraagd en het ook aanvaard”, aldus Trudeau zaterdag in een mededeling. De premier verduidelijkt niet waarom hij het ontslag vroeg, maar bedankt McCallum wel voor zijn jaren dienst.

McCallum kwam deze week onder vuur te liggen bij de oppositie en politieke commentatoren nadat hij in een interview suggereerde dat Meng “redelijk goede argumenten” heeft om haar uitlevering aan de VS aan te vechten. De arrestatie van de vrouw leidde tot de zwaarste diplomatieke rel tussen Canada en China sinds het bloedblad op het Tiananmenplein in 1989.

“Ten eerste, politieke inmenging, door commentaren van Donald Trump over haar zaak. Ten tweede is er een extraterritoriaal aspect in haar zaak, en ten derde is er de kwestie van de Iraanse sancties, terwijl Canada die sancties niet heeft onderschreven”, aldus McCallum. Hij verwijst zo onder meer naar de uitspraak van Donald Trump dat hij eventueel zou kunnen tussenkomen in de zaak van Meng indien hij een goede handelsdeal met China zou afsluiten.

Donderdag verklaarde McCallum dat hij zich “slecht uitgedrukt” had. Vrijdag echter zou hij aan StarMetro Vancouver gezegd hebben dat het “goed voor Canada” zou zijn indien de VS hun uitleveringsverzoek tegen het Huawei-kaderlid zouden intrekken.

Meng, die begin december werd opgepakt in Vancouver, wordt door de VS vervolgd voor schendingen van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Ze werd door een Canadese rechtbank op borgtocht vrijgelaten in afwachting van een beslissing rond haar uitlevering. China heeft de onmiddellijke vrijlating zonder voorwaarden gevraagd van de vrouw, en beschuldigt de VS en Canada ervan hun bilateraal uitleveringsverdrag te misbruiken.