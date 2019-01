Kunstwerk van Banksy op deur van Bataclan in Parijs gestolen

In de concertzaal Bataclan in Parijs, waar bij de aanslagen van 2015 89 mensen om het leven kwamen, is een kunstwerk van Banksy gestolen. Dat hebben de uitbaters van de zaal op Twitter gemeld. Het kunstwerk, een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag, stond op een achterdeur van de zaal, aan de straatkant.