Pieter Devos vierde in GP met nieuw toppaard in Amsterdam

Pieter Devos is zaterdag met het 10-jarig Belgisch Warmbloed Paard Jade van de Bisschop op de vierde plaats geëindigd in de 5 sterren Grote Prijs van Amsterdam. Zo sluit de merrie aan bij de wereldtop. De zege ging naar de Franse combinatie Simon Delestre/Hermes Ryan.

In de barrage met 7 moest Pieter Devos de Belgische eer redden. Pieter Clemens/Lillebebegaards Amaflair, Karel Cox/Dublin van Overis, Dominique Hendrickx/Kannabis van de Bucxtale en Belgisch Ruiter van het Jaar Niels Brynseels/Jenso van ‘t Meulenhof gingen in de basisronde één of meerdere keren in de fout.

De Duitser Daniel Deusser, die uitkomt voor de Belgische stal Stephex Stables en partner is van de Belgische Caroline Wauters, moest met de 10-jarige merrie Jasmien van de Bisschop als eerste de barrage rijden en deed meteen een stevige worp naar de eindzege met een foutloze finale in 31.94 seconden. Enkel de Fransman Simon Delestre en Hermes Ryan bleken later in staat om nog sneller foutloos te finishen.

Pieter Devos kon ook de nul op het scorebord houden en zijn chrono van 32.40 leverde de vierde plaats op. Morgen staat in Amsterdam de voorlaatste kwalificatiewedstrijd van het wereldbekerseizoen op het programma. Daarin komen vijf Belgen in actie: Annelies Vorsselmans, Celine Schoonbroodt-De Azevedo, Niels Bruynseels, Pieter Devos, Pieter Clemens en Dominique Hendrickx.