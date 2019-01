Red Lions herpakken zich en veroveren scalp van Argentinië in Hockey Pro League

De Belgische hockeymannen (FIH 1) hebben zich zaterdag herpakt in de Pro League door olympisch kampioen Argentinië (FIH 4) te verslaan. In Cordoba werd het 2-4.

Na het gelijkspel en de verloren shoot-outs tegen Spanje (FIH 9) waren de Red Lions gebrand op een goede prestatie tegen Argentinië, een heruitgave van de finale van de voorbije Olympische Spelen in Rio. De wereldkampioen kwam al na drie minuten op voorsprong via Tom Boon. Lucas Vila (21.) hing de bordjes in evenwicht. In het slot van het derde quarter zorgden Gauthier Boccard (44.) en Victor Wegnez (45.) voor een kloofje. Tom Boon (51.) lukte nog een tweede treffer. Lucas Martinez (51.) kon milderen voor de thuisploeg.

In de stand komt België voorlopig aan de leiding met 4 punten, voor Groot-Brittannië (3 ptn) en Spanje (2 ptn).

In totaal nemen negen landen deel aan deze eerste editie van de Hockey Pro League. De selectie van bondscoach Shane McLeod speelt zijn volgende wedstrijd komende vrijdag in Auckland tegen Nieuw-Zeeland. Twee dagen later volgt in Melbourne een duel met Australië. Vervolgens ligt de competitie voor België stil tot april.

Eerder op de avond begonnen de Belgische hockeyvrouwen in Cordoba met een 2-0 nederlaag tegen de Argentijnen aan hun campagne in de Pro League.