Sporting NeLo mengt zich in strijd voor vierde plaats in BeNE-League

Brussel - Sporting NeLo is de winnaar van de vijftiende speeldag van de BeNe-League handbal. Met een 24-27 zege op het veld van het Nederlandse Hurry Up doen de Limburgers weer volop mee voor een plaats in de Final Four.

NeLo profiteerde dus optimaal van de nederlaag van Aalsmeer bij Bocholt en het verlies van Volendam (31-32) en Bevo (34-17) tegen respectievelijk Wezet en Lions. NeLo blijft zevende in het klassement, maar met slechts twee punten achterstand op het nummer vier Aalsmeer en met nog zeven wedstrijden op de teller blijft alles mogelijk.

Koploper Bocholt dankt zijn zege tegen Aalsmeer (37-34) aan een voortreffelijke tweede helft en een uitstekende Spooren, die veertien doelpunten voor zijn rekening nam. Wezet deelde in de eerste helft de lakens uit in Volendam, kwam na de rust dik in de problemen maar behield uiteindelijk één doelpuntje overschot.

In de strijd tegen de degradatie behaalden Initia Hasselt (25-24) en Tongeren (22-32) tegen respectievelijk Quintus en Sasja twee belangrijke punten.