Lokeren lijkt vogel voor de kat: zware nederlaag tegen degradatieconcurrent Essevee bij debuut van Glen De Boeck

Operatie redding is nog wat moeilijker geworden voor Lokeren. De rode lantaarn moest in eigen huis absoluut winnen van Zulte Waregem, de voorlaatste, maar de wedstrijd werd een desillusie voor de thuisploeg. Essevee ging met 0-3 winnen en dompelde Daknam onder in rouw. Het degradatiespook is in één klap flink wat griezeliger geworden voor Lokeren.

De eerste wedstrijd van Glen De Boeck als Lokeren-coach was er meteen één van erg groot belang, gezien de zespuntenkloof met de veilige voorlaatste plaats. De Waaslanders kregen echter voorbij het halfuur een dubbele mokerslag. In de 35e minuut scoorde scherpschutter Hamdi Harbaoui de 0-1, die na lang overleg met de VAR werd goedgekeurd. Twee minuten later gaf het scorebord al 0-2 aan, met Nill De Pauw haalde opnieuw een ex-speler van Lokeren de trekker over.

Een volledig vrijstaande Harbaoui mocht in de 73e minuut zijn tweede van de avond tegen de touwen trappen, hij bezegelde zo het lot van Lokeren. De thuisploeg gaf op geen enkel moment de indruk zich nog te kunnen terugknokken in de wedstrijd.

In de stand volgt Lokeren al op negen punten van Zulte Waregem. Waasland-Beveren heeft acht punten meer. Moeskroen is voorlaatste met zes punten meer, maar speelt op dit ogenblik nog tegen leider Genk.