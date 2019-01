Er zijn zaterdag twaalf mensen gewond geraakt op een beurs in het Duitse Düsseldorf nadat de batterij van een duikcomputer ontplofte. Vijf mensen werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging, zo melden Divers Guide en RP Online.

‘Boot’ is een grote watersportbeurs die in Düsseldorf, Duitsland georganiseerd wordt. Er zakken jaarlijks ook heel wat Belgen af om alle laatste nieuwigheden in de boot- en duikwereld te ontdekken. Of er ook landgenoten onder de gewonden zijn, is niet bekend.