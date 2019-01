Telenet Giants Antwerp opent poort van finale Beker van België

Telenet Giants Antwerp opende na een demonstratie in de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van België en een 74-36 overwinning tegen Brussels de poort van de finale. Zondag (live op Sporza) is om 15u45 de return in Neder-over-Heembeek. De Sinjoren zitten dan ook in een zetel, de club uit de hoofdstad moet met 39 punten winnen om zich alsnog te kwalificeren voor de finale.

Na de studieronde en een Brusselse 2-4 tussenstand nam Antwerp Giants het heft in handen. Tyler Kalinoski was met drie opeenvolgende bommen de bezieler van de 13-7 bonus. Dave Dudzinski dropte ook een driepunter en na een dunk van Hans Vanwijn hadden de Sinjoren na het eerste kwart een 18-9 bonus vast. De Giants gingen in het begin van het tweede schuifje op hun elan verder. Hans Vanwijn scoorde, Jae’Sean Tate gaf energie en Ismael Bako was weer dominant in the paint. Brussels kende dan weer een off-day.

Dat lag ook aan de scherpe defense van de Sinoren. Van een 28-11 tussenstand ging het dan ook na een collectieve knappe prestatie naar een 40-14 Antwerpse bonus halfweg. Ook in de tweede helft maakte Brussels niets klaar tegen de gezonde agressieve Antwerpse defense. Brussels miste karakter en een dartel Antwerp Giants ging lekker op zijn elan verder. Yoeri Schoepen plukte rebounds en Vic Sanders deed zijn ding, Thoas Akyazili dropte een bom en na drie kwarts flikkerde er een 59-24 voorsprong op het bord voor de Giants. Ook in het laatste kwart kwam er geen reactie van Brussels. 13 op 60 liet de club uit de hoofdstad noteren!. Meer had Antwerp Giants niet nodig om in de Lotto Arena door te duwen naar een waanzinnige en knappe 74-36 overwinning.

Na de wedstrijd reageerde coach Serge Crevecoeur van Brussels redelijk bits. “Ik heb een goede opvoeding gekregen van mijn ouders en zeg niets over de partij van vanavond. Ik hoop dat we morgen basketbal te zien krijgen.” De coach van Brussels vergat op de persconferentie enerzijds zijn collega Roel Moors te feliciteren en het is anderzijds bijzonder vreemd dat hij passief wijst naar de scheidsrechters. De foutenverhouding was immers 17 voor Antwerp Giants ten opzichte van 16 voor Brussels!

Telenet Giants Antwerp-Brussels 74-36

Antwerp Giants: (28 op 76 shots, waarvan 9 op 27 driepunters, 9 op 9 vrijworpen en 17 fouten) LEE 0-0, KALINOSKI 11-4, SANDERS 0-7, SCHOEPEN 2-0, BAKO 6-4, Akyazili 0-3, Tate 4-9, Vanwijn 11-0, Dudzinski 3-2, Donkor 3-5

Brussels: (13 op 60 shots, waarvan 4 op 24 driepunters, 6 op 15 vrijworpen en 16 fouten) SMITH 0-6, RADIC 0-1, STEVENS 2-4, WALKER 0-0, PECIUKEVICIUS 6-0, N. Foerts 1-0, Lichodzijewski 2-4, Muya -0 , Robeyns 0-5, Gorgemans 2-0, J. Foerts 0-0

Kwarts: 18-9, 22-5, 19-10, 15-12