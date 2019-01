STVV knoopte na vijf wedstrijden opnieuw aan met een overwinning. In de eerste helft wiste Jordan Botaka de achterstand via Johanna Omolo nog uit en in de tweede helft zorgde Yohan Boli voor de volle buit tegen Cercle Brugge: 1-2. De Kanaries duiken zo opnieuw de top zes binnen.