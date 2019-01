Sam Bird wint Formule E-race in Chili, Vandoorne moet opgeven

Sam Bird heeft na een geweldige race de Eprix van Santiago gewonnen. Bird haalde het voor Pascal Wehrlein en Abt. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne moest na een crash opgeven.

Na de diskwalificatie van Lucas di Grassi mocht Sebastien Buemi van op de polepositie vertrekken. De Zwitser kende een goede start en behield zijn leidersplaats, ook onze landgenoot Stoffel Vandoorne startte goed en bleef vijfde.

We go green in Santiago for the 2019 Antofagasta Minerals #SantiagoEPrix pic.twitter.com/9N7OvPfELP — ABB Formula E (@FIAFormulaE) January 26, 2019

Pascal Wehrlein reed op de tweede plaats voor Sam Bird en Daniel Abt. Wehrlein zette Buemi onder druk maar slaagde er niet echt in om tijdens de openingsfase van de race Buemi echt te bedreigen. Met iets meer dan een half uur te gaan in de race werd Wehrlein zelfs ingehaald door Sam Bird.

Even later deed Felipe Massa uitgebreid zijn beklag omdat hij door Oliver Rowland in de muur werd geduwd. Stoffel Vandoorne reed ondertussen op de zesde plaats. Vooraan was Sam Bird tot op een halve seconde van raceleider Buemi genaderd.

Vandoorne gebruikt zijn 'attack mode'. VOor het activeren daarvan moest hij breed gaan in een bocht verloor hij een plaats aan Sims. Door contact even later tussen Sims en Mortara kon Vandoorne profiteren en Mortara voorbij gaan.

Even later kregen we echter een gele vlag-situatie waarbij al de rijders slechts 50 km/u mochten rijden. Max Günther zijn bolide stond immers stil op een recht stuk.

Bij de herstart kregen we meteen spektakel. te zien. Sam Bird zette de aanval in op Buemi maar die kon aan de leiding blijven. Minder goed nieuws was er voor Stoffel Vandoorne want die knalde bij de herstart in de muur toen hij plots breed wegschoof in een bocht. Vandoorne veroorzaakte zo opnieuw een 'full course yellow'. Er lagen immers brokstukken van zijn bolide op de baan.

It was going so well for @svandoorne up until this moment ??#SantiagoEPrix pic.twitter.com/Zyh9zGkhon — ABB Formula E (@FIAFormulaE) January 26, 2019

Vandoorne was niet de enige die wegschoof en in de muur belandde. Even later reed immers ook raceleider Sebastien Buemi tegen de muur. Net als Vandoorne ging hij plots breed in een bocht. Opgave voor Buemi die hevig vloekte over de boordradio en ook in de garage zichtbaar nog enorm gefrustreerd was.

Sam Bird zagen we zo de leiding in de race overnemen, voor Wehrlein en Sims. Wat verderop in het rijdersveld zagen we heel wat gevechten en aanrijdingen. We beloofden echter een spannend slot vooraan te krijgen. Pascal Wehrlein kwam in het slot van de race aansluiten bij Sam Bird en met zijn 'attack modus' zette hij Bird serieus onder druk.

Bird was bezig aan zijn achtenveertigste race in de Formule E, Wehrlein nog maar aan zijn tweede. Met al zijn ervaring haalde Sam Bird het voor Pascal Wehrlein, die tijdens zijn tweede race meteen op het podium wist te eindigen.

Onze landgenoot Jerome D'Ambrosio slaagde er helemaal op het einde nog in om de tiende plaats te veroveren, wat hem een punt opleverde. Door enkele bestraffingen verloor Sims zijn podiumplaats en schoof Jerome D'Ambrosio na afloop van de race op naar de achtste plaats.

Sam Bird wins the 2019 Antofagasta Minerals #SantiagoEprix! pic.twitter.com/3MbNWDrNbd — ABB Formula E (@FIAFormulaE) January 26, 2019

