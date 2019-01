Venezuela weigert nieuwe verkiezingen, beschuldigt VS van steun aan staatsgreep

Venezuela polariseert de wereldspelers. Op de VN-veiligheidsraad die zaterdag bijeen werd geroepen beschuldigden Rusland en Venezuela de VS ervan een staatsgreep te steunen, terwijl de VS de aanwezige landen opriep om een kant te kiezen in de kwestie. De EU kondigde dan weer maatregelen aan indien er geen nieuwe verkiezingen worden georganiseerd. Venezuela weigert: ‘Geen enkele mogendheid kan het lot van ons land dicteren.’

De Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken, Mike Pompeo, heeft de VN-veiligheidsraad samengeroepen over Venezuela. Hoewel Rusland probeerde dwars te liggen, vond de VS genoeg landen bereid voor een bijeenkomst. In de marge daarvan stuurde Federica Mogherini, het hoofd van het buitenlandse beleid van de EU, een verklaring de wereld in waarin ze Venezuela opriep om ‘vrije, transparante en geloofwaardige’ presidentsverkiezingen te houden, en om een regering te kiezen die echt de wil van de burgers vertegenwoordigt.

‘Bij gebrek aan een aankondiging in de komende dagen over de organisatie van nieuwe verkiezingen met de nodige garanties, zal de EU verdere maatregelen nemen, onder meer met betrekking tot de erkenning van de leiding van het land in overeenstemming met artikel 233 van de Venezolaanse grondwet’, zei Mogherini.

Eerder zaterdag stelden ook Groot-Brittannië Frankrijk, Duitsland en Spanje een ultimatum aan Maduro. Ze zeiden opposant Juan Guaido als president te zullen erkennen als er binnen de week geen verkiezingen worden aangekondigd.

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza wijst de eisen van de hand: ‘Geeft Europa ons acht dagen? Waar halen jullie het vandaan dat jullie de macht hebben om een ultimatum te stellen aan een soeverein volk?’ ‘Geen enkele mogendheid kan het lot van ons land dicteren’, zei hij zaterdag in de VN-Veiligheidsraad tijdens een bijeenkomst over de politieke crisis in Venezuela.

‘Venezuela zal niemand toestaan ons een beslissing of bevel op te leggen’, zei Arreaza. ‘We zullen het pad van onze democratie blijven volgen’.

Staatsgreep

Berichten in de Amerikaanse media en tweets van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bewijzen volgens Arreaza dat Amerika achter de ‘staatsgreep’ van opposant Juan Guaido zit. Hij toonde de leden van de Veiligheidsraad een grafiek die de toename toonde van het aantal tweets over Venezuela door de Amerikaanse regering.

Hij volgt daarmee het discours van de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties. Die heeft ‘de Verenigde Staten en hun bondgenoten’ er van beschuldigd de Venezolaanse president Nicolas Maduro ‘te willen omverwerpen’.

In zijn antwoord op de beschuldiging een staatsgreep te willen plegen, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dat het regime van Maduro zijn volk al jaren onderdrukt. Meer dan 3 miljoen Venezolanen zijn hun land ontvlucht, wat de regio destabiliseert.

Hij riep de aanwezige landen op de Veiligheidsraad op om een kant te kiezen en interim-president Guaido te steunen.

Parlementsvoorzitter Juan Guaido riep zichzelf woensdag uit tot interim-president, nadat het parlement de herverkiezing van president Nicolás Maduro onwettig had genoemd.