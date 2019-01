Moeder Natuur op haar mooist: Rus filmt wandeling over diepste zoetwatermeer ter wereld

Het Baikalmeer in Rusland staat bekend als het diepste en grootste zoetwatermeer ter wereld. Geen wonder dus dat er bij ijskoude temperaturen prachtige natuurbeelden te filmen zijn. Dat besefte ook deze man, die eerder deze maand een wandeling op het bevroren meer maakte en zo Moeder Natuur van haar mooiste kant kon vastleggen.

“Het voelde aan alsof ik aan het stappen was op erg fragiel glas”, vertelde de Rus na zijn geweldige ervaring. Van enig gevaar was overigens geen sprake. “Het ijs was ongeveer vijftien centimeter dik. Ik kon de bodem van het meer duidelijk zien, net als alle stenen en vissen. Het leek wel alsof ik naar een sprookjesland aan het kijken was.”