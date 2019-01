Stoffel Vandoorne kwalificeert zich als vijfde voor FE-race in Chili, bestraffing dreigt

In Santiago snelde Lucas di Grassi naar de polepositie voor de Formule E-race in Chili. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed een sterke kwalificatie en kwalificeerde zich als vijfde, al is hij wel nog 'under investigation'.

Met een tijd van 1.08.290 was Lucas di Grassi overduidelijk sneller dan de overige rijders, meer dan een halve seconde zelfs. Vandoorne deed het zoals eerder gezegd ook erg goed met een vijfde tijd maar is wel nog 'under investigation' omdat hij de pitlane te laat zou verlaten hebben.

Vandoorne zou de pitlane in Santiago verlaten hebben terwijl het licht al opnieuw op rood stond. Opmerkelijk is dat ook polesitter Lucas di Grassi 'under investigation' is en dat voor een vermeende technische inbreuk tijdens de groepsfase van de kwalificatie.

De Formule E-race in Chili gaat om 20u Belgische tijd van start en is te volgen op PlaySports of Eurosport.

