Marc Hester en Michael Morkov nemen de leiding over in Zesdaagse van Berlijn, Robbe Ghys en Wim Stroetinga rukken op naar vierde stek

De Denen Marc Hester en Jesper Morkov hebben vrijdagavond de leiding overgenomen in de 108e editie van de Zesdaagse van Berlijn. In de Duitse hoofdstad is er na de tweede dag nog slechts één koppel dat in dezelfde ronde zit als de leiders. Dat zijn de Oostenrijkers Andreas Graf en Andreas Müller, die 130 punten tellen tegenover 161 voor de leiders. Roger Kluge en Theo Reinhardt, het leidende duo na de openingsdag, volgen met 158 punten op één ronde. De Nederlander Wim Stroetinga en Robbe Ghys volgen met vijf punten minder op de vierde plaats, Melvin van Zijl en Jules Hesters staan zesde met 129 punten.