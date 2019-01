Pauwels houdt sterke Pidcock af en pakt tweede zege van het seizoen in Zonnebeke

Kevin Pauwels heeft de Kasteelcross van Zonnebeke gewonnen. De renner van Marlux-Bingoal reed in de voorlaatste ronde weg van een sterke Tom Pidcock en pakte zijn tweede zege van het seizoen.

Geen Mathieu van der Poel, Wout van Aert of Toon Aerts in Zonnebeke. Ook de andere renners van de Belgische selectie voor het komende WK gaven forfait. En zo kregen Kevin Pauwels, Tim Merlier en Lars Boom, die zijn allerlaatste cross van de winter reed, hun kans om zich in de kijker te rijden. Maar het was beloftenrenner Tom Pidcock die vanaf de start met de meeste aandacht ging lopen. Het jonge, Britse talent reed in de tweede de concurrentie op een gaatje, maar door een slipper op het modderige parcours in Zonnebeke kon de rest weer terugkeren.

Tot halfweg dan toch. Toen de kopgroep aanzwol tot zo’n zeven renners achtte Pidcock het moment gekomen om er opnieuw een serieuze lap op te geven, net op het moment dat tweevoudig winnaar Wietse Bosmans door een lekke band alle kansen op een hattrick in rook zag opgaan. Pidcock reed nadien de tegenstand op achterstand, behalve Kevin Pauwels. De renner van Marlux-Bingoal bleef goed in de buurt van de leider en door een foutje van de Brit op de balken kon Pauwels ook weer komen aansluiten.

En Pauwels maakte meteen korte metten met zijn Britse opponent. Niet lang na zijn aansluiting reed hij al weg, op weg naar zijn tweede overwinning van het seizoen. Eerder won hij ook al in Hasselt. Pidcock werd knap tweede,