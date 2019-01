Verrassing bij Groen: Barbara Creemers trekt lijst federaal parlement

Johan Danen zal bij de komende verkiezingen opnieuw de Vlaamse lijst van Groen trekken voor Limburg, Barbara Creemers uit As die van federaal . Het comité dat de lijsten samenstelt, stelde voor de federale lijst een wit konijn voor: Hind Salhane, een 26-jarige HR-manager uit Dilsen-Stokkem die in december nog aan de slag was als medewerkster van Lode Vereeck (Open Vld). Dat zette veel kwaad bloed bij andere kandidaten die al langer aan de weg aan het timmeren zijn. Salhane trok zich vandaag terug. Het is trouwens de eerste keer dat Groen ook wel echt kans maakt om op het federale niveau een zetel binnen te halen voor Limburg.