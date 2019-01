Jambon: “Confederalisme wordt weer inzet van onze politieke strijd”

Op de eerste van vier V-dagen stelde N-VA zaterdag haar belangrijkste verkiezingsthema voor: het confederalisme. Dat gebeurde in een volle Antwerpse Zuiderkroon, met achthonderd aanwezigen. “Het plan van confederalisme maken we vandaag weer de inzet van onze politieke strijd”, zegt Jambon.

Vlaams minister Ben Weyts maakte duidelijk wat de problemen zijn van een federale staat, een systeem dat verantwoordelijkheid mist, volgens Weyts. “De essentie is eenvoudig: We willen onze eigen problemen aanpakken, met onze eigen oplossingen en centen. Dan kunnen we kijken naar wat we samen kunnen doen met de Franstaligen. Niet omdat het moet, maar wel bij zaken waar we beter van worden.”

Sander Loones, lijsttrekker in West-Vlaanderen en Matthias Diependaele, lijsttrekker in Oost-Vlaanderen lichtten het confederalisme van N-VA toe, op basis van wat in 2014 werd vastgelegd op het partijcongres.

Kandidaat-premier Jan Jambon:. “Wij hebben vier jaar geleden de keuze gemaakt om in een regering te gaan met een economische hervormingsagenda”, zei Jambon. “Daarvoor hebben we het communautaire programma in sluimerstand gezet. Het plan van confederalisme maken we vandaag weer de inzet van onze politieke strijd.”

Nationaal voorzitter en kandidaat-minister-president, Bart De Wever sloot de dag af. “Het is aan ons het bolwerk Vlaanderen te verdedigen”, zei hij. “Met man en macht, en met alles wat we hebben. De enige dam tegen het PS-beleid en de linkse backlash, is een stem voor de N-VA.”