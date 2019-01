21-jarige Osaka wint Australian Open na thriller en wordt eerste Aziatische nummer één van de wereld

Naomi Osaka heeft na de US Open nu ook de Australian Open op haar naam geschreven. Maar daar ging tegen de Tsjechische Petra Kvitova een ware thriller aan vooraf. De 21-jarige Japanse kreeg in de tweede set drie matchballen, maar dan nam de stress de bovenhand en wist Kvitova zich weer in de match te knokken. In de derde set klaarde ze dan wel de klus en won ze na 7-6, 5-7 en 6-4. Osaka wordt ook meteen de nieuwe nummer één van de wereld, de eerste Aziatische vrouw die daarin slaagt.

Petra Kvitova en Naomi Osaka toonden zich in de eerste set aan elkaar gewaagd. In een vermakelijke partij kregen de Tsjechische en de Japanse wel een paar breakkansen, maar geen van beiden kon die benutten. Ook niet bij 6-5, toen Osaka twee setpunten kreeg. Maar Kvitova, die op deze Australian Open nog geen set had verloren, werkte die allebei met uitstekend opslagspel netjes weg. Tiebreak dus en een sublieme Osaka kwam daarin snel 5-1 voor. Die voorsprong gaf ze niet meer uit handen. Bij 6-2 was de eerste setbal de goede om de eerste set binnen te halen.

Foto: AFP

In de tweede set wilde Kvitova echter snel weer orde op zaken stellen en ging ze meteen door de opslag van Osaka. Maar de Japanse liet zich niet van haar stuk brengen en knokte zich terug naar 2-2. En toen was de stoomtrein vertrokken. In het daaropvolgende spel ging Osaka door de opslag van Kvitova met een ‘love game’. Nadien leek ze ongenaakbaar naar haar tweede Grand Slam-zege te gaan. Bij 5-3 kreeg ze drie matchpunten, maar die kon Kvitova nog wegwerken.

Ommekeer

Dan maar het spel erna het afmaken, zou je denken. Maar net dan stak de stress de kop op bij Osaka. Kvitova knokte zich terug naar een 5-5 en vatte nieuwe moed en zorgde uiteindelijk voor een totale ommekeer. Een gefrustreerde Osaka raakte kant nog wal, terwijl Kvitova herboren was en de tweede set alsnog binnenhaalde met 5-7.

Foto: AFP

Die Tsjechische opflakkering bleek echter van korte duur. In het begin van de derde set hervond Osaka haar rust en uitstekende tennis en ging ze door de opslag van haar concurrente. En nadien werd de match weer een dubbeltje op zijn kant. Zowel Kvitova als Osaka kreeg meerdere breakkansen. Maar dit keer liet Osaka zich de kaas niet meer van het brood eten. Bij 5-4 kreeg Osaka opnieuw drie matchballen en dit keer maakte ze het wel af. Na de US Open wint Osaka ook de Australian Open.

Osaka pakt met haar tweede eindzege op een Grand Slam ook de eerste plaats op de wereldranglijst over van Simona Halep. Ze is daarmee op haar 21ste de eerste Aziatische, zowel bij mannen als vrouwen, die zich de nummer één van de wereld in het tennis mag noemen.

Foto: REUTERS

Foto: AFP