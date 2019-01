Een restaurant voor honden, het bestaat binnenkort op de eerste verdieping van het Grand Bazar shoppingcenter aan de Groenplaats.

Vanaf 1 februari kan uw viervoeter gaan lunchen of dineren in stijl, compleet met roséwijn, witte wijn en hondenbier. Naast eten kan je er ook puppyborrels en hondenverjaardagen vieren. Wij mochten al even een kijkje gaan nemen.