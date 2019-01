Romina en boer Jan lonken naar België

Romina en Jan uit Boer zkt vrouw zijn “voor 100 procent overtuigd van hun relatie”. Nu nog beslissen waar ze hun toekomst samen willen doorbrengen. En daar lijkt België het te zullen halen van Australië.

Vijf weken in New South Wales heeft Romina erop zitten. Vijf weken aan de zijde van ‘haar’ boer Jan. “Het was best intensief, want een orkaan blies het grootste deel van het dak van de boerderij weg. Het was dus hard werken. Maar zelfs die mindere momenten hebben we als koppel met glans doorstaan. We merkten dat we echt een team zijn, dat we op elkaar kunnen terugvallen. We zijn nu helemaal zeker van onze relatie”, zegt Romina.

In maart komt Jan op zijn beurt naar ons land. Voor amper tien dagen, weliswaar, net genoeg om een lange periode van gemis te doorbreken. En intussen denken de twee hard na over hoe het nu verder moet. “Alle opties liggen open”, klinkt het. Maar als het gaat over waar ze hun leven samen zullen opbouwen, heeft België een streepje of twee voor.

“Nog voor zijn deelname aan Boer zkt vrouw dacht Jan al na over een terugkeer naar België. Omdat hij een goede band heeft met zijn grootouders en hen nu amper ziet. Ook financieel is een leven in Australië niet vanzelfsprekend. In augustus loopt zijn tijdelijk visum af en moet hij weer een smak geld op tafel leggen. En hij vreest dat hij zijn kinderen later down under niet evenveel zal kunnen bieden als in ons land”, aldus Romina.

Hoe zij erover denkt? “Werken zou ik ook in Australië kunnen doen. De mensen daar vind ik ook iets meer open dan bij ons. Hartelijker zelfs. Maar ook ik zou het niet aankunnen om mijn groot­ouders hier ­achter te laten.”