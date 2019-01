Vlaming vergokt online bijna kwart miljard

Vlamingen hebben in 2018 online 220 miljoen euro vergokt, liefst 2,5 keer meer dan vier jaar geleden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. De gokbedragen die daadwerkelijk ingezet zijn, liggen nog veel hoger, want van die 220 miljoen euro zijn de door de gokbedrijven uitgekeerde winsten afgetrokken. Dat meldt De Tijd.

Naar de betaalde winsten is het raden. De gokbedrijven, die over een overheidslicentie moeten beschikken om in België online kansspelen aan te bieden, gedragen zich als zwarte dozen en zijn amper transparant over hun zakencijfer.

De Vlamingen hebben in 2018 online ook 50 miljoen euro meer ingezet dan het jaar ervoor. Dat heeft onder meer te maken met een WK-effect, leren cijfers van de Kansspelcommissie.

Marijs Geirnaert van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) noemt het een strijd van David tegen Goliath. ‘Onze countercampagne wordt weggeblazen door het bombardement aan online reclame, sponsoring en marketing van de goksector. We kunnen pas een verschil maken als er een algemeen reclameverbod voor de goksector komt, zoals voor de tabaksindustrie. Italië heeft dat al.’

Bij de Kansspelcommissie staan 33.500 verslaafde gokkers op een zwarte lijst met gokverbod, bijna dubbel zoveel als vier jaar geleden. Dat is volgens preventiewerkers een zware onderschatting. Zij gaan uit van bijna een half miljoen probleemgokkers.